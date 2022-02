De Maakmarathon, het prachtige initiatief van COMON, waarbij een 50tal studenten in de week van 7 februari samen oplossingen ontwikkelden voor meer verstaanbare gezondheidszorg, kreeg op vrijdag 11 februari een mooie apotheose.

In het bruisende toonmoment werden alle ideeën aan het publiek voorgesteld, in een wedstrijd de beste ideeën gepiched en winnaars in de bloemen gezet én de Urgent.fm studentenredactie Spoetnik vertaalden alles in een 2 uur durende radiospecial vanuit De Krook Bibliotheek.

De praatgasten; organisatoren, de Maakmarathon-studenten en begeleiders en experts liepen af en aan. Reporters op het appel en presentatoren met nieuwsgierige blik brachten verslag en diepgang rond ‘Verstaanbare gezondheidszorg’. Passeerden in het radiosalon; Pauline De Wolf en Line Windey, de coördinatoren van Comon, onderzoekers en studentenbegeleiders Bas Baccarne en Ben Robaeys en Els Lecompte, diensthoofd Regie en Gezondheid bij de Stad Gent maar ook jurylid in de Maakmarathon-wedstrijd.

Alleen maar winnaars bij de Maakmarathon-studenten maar wie met de hoofdvogel ging lopen was te horen in de Maakmarathon radiospecial.

