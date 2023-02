Op 30 maart vindt in Gent de onthulling plaats van de Boon, dé Vlaamse literatuurprijs bij uitstek. Het ideale moment, vond Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van Universiteit Gent, om de filosofie achter literatuurprijzen onder de loep nemen.

Op woensdag 22 februari slaan daarom de UGent Humanities Academy en Bibliotheek De Krook de handen in elkaar voor een unieke debatavond over literatuurprijzen. In welke mate zijn literatuurprijzen nog relevant? Kan men de literaire en inhoudelijke waarde van een boek wel meten aan de hand van een prijs?

Urgent.fm haalt de sprekers voor de microfoon tijdens een live radiospecial tussen 17u00 en 19u00. Luister mee naar de interviews met literaire gasten als UGent onderzoeker Bram Lambrecht, radiomaker Wim Oosterlinck en journalist Gaea Schoeters.

Stem af via 105.3FM & online via www.urgent.fm