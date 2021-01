Nu de Mariah Carey’s, Wham’s en jingle bells verstommen qua intensiteit, neemt Urgent.fm met plezier opnieuw de huisbubbel in.

Meer nog, de Urgent.fm muziekredactie verblijdt in een laatste nieuwjaarskado met het obligate eindejaarslijstje.

Weldoordacht, meermaals afgestemd en democratisch gekozen, de muziekconnaisseurs verdeelden de 10 beste platen van 2020 in hun Top 10.

Meer inkijk in de hoofden van het Urgent.fm muziekteam, biedt de Urgent.fm Muziek facebook pagina.

Spotify biedt de selectie met nieuwe hits en parels die de Urgent.fm’se ether kleuren.

Na het doorploegen van het uitgestrekte muzieklandschap, filtering en schifting, giet het team de muziekselectie in een hapklare playlist.

Urgent.fm-feel en kwaliteit verzekerd.

Urgent.fm wenst al haar luisteraars een muzikaal gezond en veelbelovend jaar via 105.3FM of via de online beluistering.