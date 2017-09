Het Urgent.fm radioseizoen staat in de startblokken.

Op 27 september start het nieuwe seizoen met een radiospecial over de Student Kick-Off.

Maar nog voor het zover is bundelen we de krachten om met alle programmamakers van Urgent.fm 48 uur non-stop radio te maken.

Meer dan 25 kleine teams radiomakers slaan de handen in elkaar om een grote radiospecial in elkaar te boksen. Iedereen doet zijn of haar eigen ding, met 1 gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn al veel te lang wakker.

Nachtelijke radio, muziek, specials, dj-sets en nog zoveel meer.

Het experiment staat centraal: naast vertrouwde Urgent.fm radioshows en -recepten krijg je nooit eerder gemaakte samenwerkingen en unieke try-outs.