Week van de Belgische muziek, ode aan de muziek van eigen bodem, hart onder de riem van de Belgische muzikant.

De Week van de Belgische muziek, een initiatief dat in het leven werd geroepen in 2021 en tussen 31 januari en 6 februari de 2e editie kent.

Als vanzelfsprekend tekent ook Urgent.fm in.

In de 7daagse verwoorden het grote team dj’s en programmamakers hun alomtegenwoordige liefde aan Belgisch muzikaal talent. Het doel?

Het hele uitzendschema inpakken met de driekleur.

Een greep uit enkele van de initiatieven:

Op maandag 31 januari selecteert Radio Taxi Belgisch met, maar met uitzondering ook eens zonder, wereldmuziek-invloeden.

Kinky Star Radio graaft naar Belgische parels uit de hedendaagse underground op 1 februari

Tumult.fm zoekt het muzikaal vlakbij en verwacht ook initiatiefnemers van De Week van de Belgische muziek in haar radiosalon op woensdag 2 februari.

Op 4 februari geeft Freestyle Fusion het roer uit handen en biedt het Kortrijkse electronicalabel ‘Music On Location’ vrij spel.

Op zaterdag trekt Kuleshov de Belgische soundtracks uit de platenkast, verzorgt Neon Dreams de playlist met Belgische syntpop en tekent Bad meanin' good present met Belgische Jazz.

De bijzondere week wordt afgerond met een Belgische opkikker van Tweeden Asem en de nachtelijke focus op modern klassieke en experimentele muziek van binnen de landsgrenzen gebracht door Icarus.

De muziekredactie van Urgent.fm kleurt de hele week Midi-uren bij in zwart-geel-rood.

Voor Week van de Belgische muziek, tomeloze liefde voor talent van eigen bodem, diep respect voor de muzieksector en de broodnodige moedbetuiging, stem af op Urgent.fm.

Luister via 105.3FM of via de online-beluistering op de website.