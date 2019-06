Het festivalseizoen komt steeds dichterbij; een hele zomer lang genieten van zonnige dagen, de beste muziek en cultuur. Wat wil een mens nog meer!?

Urgent.fm heeft opnieuw een luisterrijk zomerprogramma in elkaar gebokst. Maar ook de agenda van haar cultuurplatform Tumult.fm staat weer vol met de Gentse festivals waaronder Gent Jazz, DOK en het Theaterfestival.

Een muziek culturele geest?

Op vrijdag 28 juni gaat het prestigieuze Jazzfestival Gent Jazz van start en daar mogen de reporters van Tumult.fm natuurlijk niet op ontbreken. 9 dagen lang kan er geswingd worden in de prachtige abdijtuinen van de Bijloke. Tumult.fm zorgt elke festivaldag voor radioverslaggeving tussen 17 en 19 uur. Gent Jazz verwelkomt internationale artiesten zoals Joan Baez en Yann Tiersen. Naast deze grote namen schitteren ook Belgische artiesten zoals de avant-gardeband STUFF. en componist Guy van Nueten op het podium.

Van april tot september zomert het in DOK, het eigenzinnig dorp aan de Oude Dokken in Gent. Een hele zomer lang kan iedereen er terecht voor concerten, sport, cinema, barbecues en nog veel meer. Het cultuurplatform belt in haar wekelijkse radioshow een DOKbewoner op om te horen wat daar allemaal gebeurt. Welke artiesten zijn er langsgekomen? Wat hebben ze dit weekend in petto? Tumult.fm geeft al het culturele nieuws prijs!

Eind september wordt de zomer afgesloten met een heus slotweekend en voor deze gelegenheid staat Tumult.fm met haar container op DOK. Ze ontvangen er enkele gasten die de afgelopen maanden te vinden waren op de bruisende ontmoetingsplek en het Gentse cultuurveld kadert haar nieuwe seizoen. Op het slotweekend geeft Tumult.fm ook het startsignaal voor een fantastisch nieuw radioseizoen op Urgent.fm.

Eerder in september vliegt Tumult.fm er in met het fameuze TheaterFestival. De redacties slaan de handen in elkaar en brengen samen een culturele radioshow. Geniet van 5 tot 15 september van een jaaroverzicht van het beste wat op de planken stond in 2019 in de Vooruit Gent en op Tumult.fm online of on air op 105.3.

Urgent.fm @ De Gentse Feesten

Naar jaarlijkse traditie staat de mobiele studio van Urgent.fm, de urgentainer, tijdens de Gentse Feesten op de Vlasmarkt om de feestvierders dag en nacht te voorzien van de vetste beats. Daarnaast brengen de presentatoren en reporters ook het leukste festivalnieuws in kaart.

Urgent.fm start de festivalradio op vrijdag 19 juli met een heuse openingsavond waar alle partners op uitgenodigd zijn. Daarna gaan de enthousiaste vrijwilligers van 20 tot 28 juli aan de slag vanuit de urgentainer. Elke dag tussen 16 uur ’s namiddags en 8 uur ’s ochtends wordt live radio gemaakt vanop de Vlasmarkt. Het tienerplatform Apollo geeft om 16 uur de aftrap en maakt samen met enkele onervaren tieners radio vanuit de mobiele studio. Camping Vlasmarkt neemt de studio vanaf 17 uur over en nodigt tal van bekende en minder bekende bands uit die het on air terras in vuur en vlam zetten. Om 21 uur wordt de avond ingezet door Urgent.fm Dj’s die vanop de toren het feestgedruis van de beste muziek zullen voorzien.

Wat is zeker de moeite? Luister naar Urgent.fm tijdens de Gentse Feesten en kom er alles te weten over het festival!

Tune in op Urgent.fm online of on air op 105.3 en mis niets van de Gentse Festivalzomer!