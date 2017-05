Omcirkel de datum met rode alcoholstift in jullie agenda: Op zondag 21 mei organiseert onze partner Democrazy voor de zevende keer de popquizmarathon. Zeven locaties in de buurt rond Sint Jacobs, meer dan honderd quizteams en drie ton moeilijke vragen om je hoofd over te breken.

Wat is het favoriete huisdier van Beyoncé, welke leden van Radiohead speelden er mee in de vierde Harry Potter film en hoe heette de drummer van Def Leppard die ondanks het verlies van een arm bleef verder drummen? Muzikale feitenkennis is nog nooit zo belangrijk geweest.

Café Charlatan vormt het begin- en eindpunt van deze muziekquiz/kroegentocht. De overige deelnemende cafés situeren zich allemaal tussen Oude Beestenmarkt en Sleepstraat. Vergeet jullie thesissen en examens en kruip de muziekboeken maar in.

Zoals gewoonlijk zullen onze vrijwilligers veel noten op hun zang hebben en presenteren op de verschillende locaties.