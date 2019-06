Voor de zevende keer stelde TUMULTINGENT, het kunstenfestival van Urgent.fm, cultureel en artistiek Gent in de spotlights. Voor de tweede keer in de Gentse tempel van kennis en innovatie: De Krook.

Ook dit jaar was het een succeseditie met meer dan 30.000 bezoekers op 5 dagen tijd. Waarvan 13.000 op de openingsdag. Van verraste bibliotheekbezoekers en studenten, tot kunstliefhebbers van het eerste uur. Anders dan de voorbije edities konden bezoekers dit jaar niet 1, maar wel 5 dagen lang genieten van kunst in alle vormen en disciplines. Doorheen De Krook vielen er 46 cultuurhuizen en kunstenaars te ontdekken.

Het kunstenparcours leidde je tot bij installaties van Nerdlab en Campo, maar je kon ook wandelen tussen performances en creaties van jonge collectieven als Clubhuis en PA\WS. Ook muziekliefhebbers konden hun hart luchten, zoals bij de spontane folk jams van De Centrale, optredens van vzw Kinky Star en de AI-muziek van Cedric De Boom (Universiteit Gent & imec).

‘s Avonds gezelligheid alom dankzij de silent disco van Fonkel, met keuze tussen dj, spoken word of live piano op een hoofdtelefoon. Het sfeervolle einde van de live dag werd voorzien door de contrabas-dans performance van Innerwoud en Lieselot Vanderroost (Consouling Sounds) of op de creative jam van Bibliotheek De Krook.

Met op zondag hét grote slotevent: de Kunstnacht. Tijdens deze culturele overnachting mochten 60 geselecteerden slapen tussen de kunstwerken van het festival. Met een hele nacht lang – van 22 tot 6u – een uitgebreide culturele programmatie. Van spoken word tot schaduwtheater en live techno jam met huishoudapparaten. Nooit eerder was er zoveel kunst te vinden in De Krook, dat voor vijf dagen hét cultuurhuis van Gent werd.

Afsluiten deden we met De Kunstnacht, waarbij een gezellige 100 mensen exclusief in De Krook mochten overnachten, optreden en genieten van culturele verrassingen in een nachtelijk sfeertje (en hun slaapzak). Herbeleef het festival en de Kunstnacht hieronder door de ogen van onze fotografen. Foto's zijn van de hand van Eric Verberdt, Janne Jooris, Bert Potvliege, Serge Bonehill, Iris Weyne, Bruno Tardaguila & Tom Verhoeven.