Wetenschap is allesbehalve saai en stoffig. En daar zijn de Wetenschapscafés van de AUGent het levendige bewijs van.

Geen aula, geen monoloog, geen overdonderende presentaties of academische sfeer, maar wel wetenschappers die gemoedelijk vertellen over hun werk en passie. Elke keer maatschappelijk relevant, actueel of fascinerend. En vanaf 15/01 vier keer on air op Urgent.fm!

Ga 4 vrijdagen mee op onderzoek met wetenschappers van Universiteit Gent, Hogent, Artevelde Hogeschool en Howest. Telkens van 13-14u op 105.3FM of online via ‘Luister live’. Sit back and relax voor een interessante portie wetenschap vanuit de zetel.

Op het programma:

15 januari ‘21: De stad in beweging

22 januari ‘21: Fake news

29 januari ‘21: Armoede in België

5 februari ‘21: Tijd om te bewegen!

Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis!

Zin in nog meer wetenschap?

Kom zeker langs tijdens het volgende seizoen online Wetenschapscafés! Telkens van 19u45-21u15 via Facebook live stream vanuit De Krook. Ontdek het volledige programma via http://www.wetenschapscafe.be/