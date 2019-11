Rode fluwelen stoffen, rinkelende twinkelende belletjes, goudbrocaat, ho ho ho’s, geen stoute kinderen, gestrikte pakjes onder groene sparren, foute eindejaarssongs en een stroom aan wensen.

December is in het land en de kerst- en nieuwjaarperiode overmeestert straat en on air golven. Urgent.fm verbuigt haar programmatie lichtelijk en doet op eigenzinnige wijze mee aan de Sint- en eindejaarsgekte.

Op zondag 1 december kleur Leitmotiv de Sint-kleurplaat en vindt de oorsprong van een reeks Sinterklaasliedjes in klassieke muziek. Op 22 en 29 december breien Tobias en Sara hun muziekselectie rond respectievelijk ‘eten’ en, ‘drank’.

De muziekredactie, klassiek verantwoordelijk voor de listen-up uren, de studentenprogrammatie en de midi-uren brengt ode aan Sinterklaas op 6 december en op 24 december graaft het in het archief hommages aan de Kerstman, telkens in de Midi-programmatie.

Tweeden Asem, eeuwig de braafste mannen, krijgt van de goedheilige man een nieuwe synthesizer en test haar elektronisch speelgoed uit on air op zondag 8 december. Een synth-special voor de Sint op terugtocht naar zuiderse oorden. Ook Kerst laten de heren niet zomaar passeren. De zondag-revival mag ook daar doorschemeren.

Kinky Star radioshow spreidt haar jaaroverzicht over 10 en 17 december, biedt verzachtende soelaas op Kerstavond en bouwt up-tempo op naar de aftelklok op oudjaar.

Ook Freestyle Fusion kiest voor een ‘best of 2019 formule’ op 6 en 13 december. Het kleurt Kerst met een jazzy invulling op 20 december en houdt een ‘last party’ op 27 december.

De studentenprogrammatie Spoetnik zet er net voor de kerst- en blokperiode nog voor één keer stevige de pas in met een eindejaarsspecial op 18 december.

Ook Tumult gaat cultureel Kerstig maar houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar over de invulling van haar aangepaste programmatie.

Filmvrienden van Kuleshov ruimen de ether voor ‘coup de Supercalifragilistic’ op 21 december met een kerstboom vol ‘soundtracks en scores uit film en tv’. Op 4 januari wordt een eigenzinnige selectie favoriete films, scènes en muziek uit bioscoopjaar 2019 verzameld in ‘De keuze van Kuleshov’.

Ook Poolijs vergast de luisteraar met een lijst van de beste Nederlandstalige platen in de uitzending van 21 december.

Mondaze volgt op 23 december met een Kerstspecial.

Of Fragile Circus iets heeft met schlagers? Blijkbaar wel. Samen met de Berlijnse vrienden van Black Pearl Records zorgt Ramblin Man op 27 december voor een muzikaal gerecht met Schlagersaus

‘Play it!’ kent op 28 december geen grenzen en tekent onmiddellijk voor een 6 uur durende radiomarathon. Klassieker kan haast niet met een TOP100 maar niets zo zalig als aftellen op de dag van de onozele kinders.

In het lijstje ‘Best off 2019’ vindt Urgent.fm de programma’s Filter, Charged en Icarus.

En als uitsmijter, tijdens de Kerstperiode keren radio-schaapjes terug naar de Urgent.fm stal. Radiomaker Arie Fasant van Zero Hour verruilde Gent voor warmere oorden, maar keert radiofonisch nog één keer terug voor een 30e aflevering. Centraal in deze feestuitzending staat Patty Hearst, de Amerikaanse miljonairsdochter die op jonge leeftijd werd ontvoerd en tijdens haar ontvoering meewerkte aan een bankoverval. Gekruid met een snuifje Stockholmsyndroom en een paar vlokjes waanbeelden verklankt Zero Hour het verhaal van Patty met Sunmantra en Sandy Linch. De toon blijft zoals vanouds. De heerlijke stamppot humor, muziek en liefde, wordt voor deze keer overgoten met een extra Portugees sausje.

Urgent.fm wenst haar luisteraars prachtige feestdagen en een heerlijk nieuwjaar.