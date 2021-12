Mispeltoe, koekebrood, gouden dennenappels, rode strik, nepbaard en rode pompommuts, nepsneeuw, glazen kerstbollen, oh denneboom, veggy kalkoen, rendierdiadeem, kerstsok, knipperlichtjes…

Grabbel naar believen uit de ton eindejaarsaccesoires.

Urgent.fm zorgt steevast voor de muziek, van terugblik tot klein-feestondersteuning, als digestief tot straffe koffie, bij het koken tot onderweg, als afleiding van feestgedruis of ter zalving de dag nadien.

De Urgent.fm dj’s en programmamakers halen nog eens alles uit de kast om dit wederom bijzondere jaar in schoonheid af te ronden.

Spoetnik, de studentenprogrammatie zet er aan het einde van dit jaar al vroeg stevig de tred in. Niet één maar 4 eindejaarsspecial worden vanaf 13 december geserveerd. Thematisch met historische hits, de strafste vrouwen, knaldrang en in een finaal sluitstuk een extra lange uitzending met – het viel te raden – de songs van 2021.

Maandag 13 tot woensdag 15 december, telkens van 17u tot 19u, op donderdag 16 december vanaf 15u.

De early birds van Vers Geperst ronden het jaar af met een kerstspecial op vrijdag 17 december om 7u. Actualiteit en muziek worden in 12 maandoverzichten ter herinnering gebracht. In hoeverre kerstdeuntjes licht verteerbaar zijn op zo’n onchristelijk uur, valt af te wachten.

Spoetnik en Vers Geperst trekken na deze specials even de dagelijkse radiostekker uit en gaan tot half februari in blok- en examenmodus, bedolven onder boeken, naarstig schrijvend aan papers, zichzelf verrijkend met kennis tot masters in het leven.

Kinky Star Radio verspreidt de zoektocht naar het beste album van het afgelopen jaar over 2 uitzendingen. Op 21 en 28 december, telkens vanaf 22 uur zwaait het met muzikale kanjers het jaar uit.

Op 24 december in de aanloop van het feestdis brengt Fragile Circus vanaf 18u naar goede gewoonte muzikale glitters met ballen. Het belooft een mix van roost, reggea, country, funk en misschien wel wat (kerstavond-)punk.

Later die avond, vanaf 21u is Freestyle Fusion de gast aan tafel met de strafste jazzplaten van het jaar en prept het de ideale soundtrack voor het diner.

Poolijs, de helden van de Nederlandstalige muziek, pakken het groot aan. Vanaf zaterdag 18 december kan gestemd worden op de top 3 van de beste Nederlandse song. Het resultaat der uitmuntendheid krijgt vorm in een top 30 op 25 december vanaf 11u.

Solidariteitsradio in samenhorigheid met Radio Ganda, vervoegt de gelederen op maandag 27 december vanaf 18u. In de staart van de Armste week verzorgt Urgent.fm verzoekplaatjes-radio ten voordele van het Gents Solidariteitsfonds. Mee doen? Plaat aanvragen? Verzoekje doen? Meer informatie: HIER

Op zaterdag 1 januari dient Kuleshov het lijstje favoriete films en soundtracks van het afgelopen jaar op een gouden dienblad.

Op zoek naar weldaad na de feesten kan op 2 januari. Danger Dancer belooft vanaf 16u ingetogenheid, zachte electronica en hedendaagse balearic. Om 21u vertaalt Icarus ‘Rust in vrede 2021’ met de beste experimentele, modern klassieke albums van het afgelopen jaar.

Moge het muzikale einde van 2021 een voorbode zijn voor een prachtig 2022. Moge wereldvrede, behoorlijke klimaatdoelstellingen en een goede gezondheid te beurt vallen. Moge de radio blijven draaien en festiviteiten plaatsvinden. Mag cultuur zich verder op de markt zetten en talent zich ontwikkelen. Mag iedereen gelijk zijn en zich goed voelen in wie die is. Mag het iets meer zijn? We wensen het iedereen toe.

Fijne eindejaardagen, gelukkig nieuwjaar, hou jullie goed.

Het Urgent.fm radioteam