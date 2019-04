Wie de vele emojistrofes niet zag op Instagram of de interessante emojiweetjes tijdens Spoetnik miste, mag gerust zijn. Er is geen ontkomen aan. Maart en april staan bij Urgent.fm helemaal in het teken van emoji, de gekleurde taalkundige mannetjes en afbeeldingen. Waarom? Ter ondersteuning van De Krook expo 'Mijn smartphone, mijn vriend' dingt Urgent.fm in haar emojipoëziewedstrijd naar de mooiste woorden van de luisteraars, al dan niet in rijmvorm gegoten.

Zeg het met emoji(poëzie)

Sinds 1 maart kan iedereen de creativiteit de vrije loop laten door een gedicht te creëren dat deels of volledig uit emoji bestaat. Klinkt dat als emoji in de oren? Twijfel niet! Neem deel en zend je beeldende zielenroerselen vandaag nog in.

Emojipoëzie: niet alleen leuk om te zien, maar ook om te horen

De beste, leukste, meest creatieve inzendingen krijgen een plaatsje in De Krook én op de radio. Vanaf 2 april brengt Urgent.fm elke dinsdagochtend om 10 uur een emojigedicht on air. Programmamaakster Sara Logghe brengt de poëzie tot leven.

Zelf een gedicht ingezonden of gewoon heel erg benieuwd welke gedichten on air worden gebracht? Luister dan zeker naar Urgent.fm!