Wil je radio (leren) maken, presenteren, het redactieteam bijstaan of 'aan de knoppen staan'? Wil je het communicatie- of eventteam van Urgent.fm versterken? Verschijnt er een brede glimlach op je gezicht bij de woorden radio- of livestudio-techniek? Heb je er altijd al van gedroomd om onze cultuurredactie, TUMULT.FM te versterken? Verklaarde je je eeuwige liefde aan muziek en wil je je er nog verder in verdiepen? Ben je grafisch aangelegd of zijn je smartphone, een camera of fototoestel jouw tools om Gent te verkennen? Zou je beleidsmatig de werking willen ondersteunen? Of zit je met een creatief ei dat een plek kan vinden in onze radiowerking?

Kom dan langs op één van onze join-in avonden.

De mogelijkheden voor een engagement bij Urgent.fm zijn legio. We verwachten geen voorkennis of gerelateerde studie alleen veel goesting en ambitie.

Leren doe je bij Urgent.fm on the field én van de meer ervaren urgent.fm-vrijwilliger.

Wil je er graag meer over weten?

Op maandag 1 oktober en op donderdag 4 oktober, bieden we een ruim zicht op de radio-werking en ons mediaplatform. Aansluitend is er tijd om in kleine groepen of individueel je engagementpakket samen te stellen, gesteund op je plannen, interesse en beschikbare tijd.

We verwelkomen je graag op één van beide avonden.

Urgent.fm vind je in de Krook op het -1 niveau, onder de hoofdingang, gemakkelijk te bereiken via de Krook hoofdingang, trap naar de -1 verdieping, rechts langs de infobalie, rechts de gang door.

Toch geen oriëntatie-wonder? Geen probleem, we hangen pijltjes en zorgen voor urgent.fm-vertegenwoordigers die je de weg wijzen.

Meer dan welkom én tot dan!

Urgent.fm, op 1/10 om 18 uur of op 4/10 om 19uur, inschrijving niet nodig.