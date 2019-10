Excite van Poppunt, welgekend als de internationale uitwisseling die jonge bands speelkansen biedt, strandt opnieuw voor even Gent.

Met een passage in de live- en radiostudio ontvangt Urgent.fm opnieuw buitenlands beloftevol talent.

Presentator Jan Pauly ontvangt het Nederlandse JSSY. De band, niet onmiddellijk in een vakje te klasseren, fluktueert tussen genres en flirt met de inspiratie opgedaan bij Prince maar evengoed bij Mark Knopfer.

Pak die schommelstoel, doof die drugssigaret en schuif aan met je smachtende hart. De roes lonkt achter elke noot. JSSY paints a picture about how its gonna be.

Excite radiospecial met een interview met en livesessie van JSSY op 9 november tussen 14u en 15u op Urgent.fm