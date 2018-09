Ook dit jaar komt EXCITE weer langs bij Urgent.fm!

Tussen 4 en 6 oktober verwelkomen Poppunt, PXL-Music en MOD buitenlands talent in Hasselt en Brussel in het kader van de 10e (!) editie van EXCITE, languit ‘Exchange of International Talent in Europe’. Met dit uitwisselingsproject sturen 9 Europese muziekorganisaties (waaronder Poppunt) sinds 2009 beloftevolle bands op hun eerste buitenlandse avontuur.

Naar goeie gewoonte verwelkomen PXL-Music en MOD twee buitenlandse EXCITE-bands in Limburg. Het Duitse duo Kraków Loves Adana handelt in mysterieuze gitaarsongs, de jonge Luxemburger Edsun koppelt in z’n live-performances donkere R&B aan hedendaagse dans.

Als kers op de taart worden beide bands op een livesessie bij Urgent.fm getrakteerd. Deze worden op donderdag 4 oktober on air uitgezonden tussen 14u tot 15u, onder deskundige begeleiding van Jan Pauly (Poppunt).

Meer info over Excite, de deelnemende organisaties, festivals en bands vind je op excitemusic.eu.