Excite voluit ‘Exchange of International Talent in Europe’ is een internationaal uitwisselingsproject tussen acht Europese muziekorganisaties — waaronder VI.BE dat sinds 2009 beloftevolle bands op hun eerste buitenlandse avontuur trakteert.

VI.BE en die partners bieden jaarlijks minstens één Belgische artiest in het buitenland en twee buitenlandse artiesten in België een eerste internationale speelkans.

Urgent.fm is al jaar en dag één van die speelkansen en maakt ook dit jaar een Excite VI.BE radiospecial met live-sessie en interviews.

Het Excite-parcours ontvangt dit najaar twee buitenlandse acts in België. Zo spelen het Zweedse Sunhill en Noorse Sea Change op Sonic City in Kortrijk op zaterdag 12 november en er wordt een nieuwe kleine tour gepland voor hen. De dag voordien, op 11 november zakt het muzikantenteam af naar de live- en radiostudio van Urgent.fm in De Krook voor de Excite-special.

Presentatrice, Mieke Meskens ontvangt de heren en dame van Sunhill en Sea Change in de radiosofa vanaf 14u. De playlist van de radioshow wordt verzorgd door VI.BE zelf. Ze putten daarvoor uit de nummers van bands die de afgelopen jaren zijn langsgekomen in Excite.

Stem op 11 november af op Urgent.fm tussen 14u en 16u voor de Excite-livespecial.

Luister via 105.3FM of via de online beluistering op de website. Het communicatieteam zorgt voor beeld en achter-de-schermen-nieuws via de social mediakanalen van Urgent.fm

