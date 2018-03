Elk weekend breekt urgent.fm dj-talent buiten de muren van radiostudio. En zo ook nu vrijdag…

Op 16 maart slaan GANK en Nightfalls Recordings de handen in elkaar voor een feest dat het Gentse nachtleven op zijn grondvesten zal doen daveren!

Kenny Raw, host van Nightfalls Radio, één van de toonaangevende techno en tech-house shows op Urgent.fm is van de partij.

Recent zette Nightfalls Radio een DJ contest op poten, bracht vier sterke young talents live in de ether en leverde Medulla als winnaar op.

Medulla trekt vrijdag vanaf 22u het feest in THREE DAYS op gang. Geniet later op de avond van Kenny Raw himself, Kevani & Mikka’s Scar van Gank en Alexx Zander van RailRoad Recordings.

Als speciale gast verwelkomen ze Meneer Spijker, de prototyping artist die met interactieve visuals op basis van live beelden aan de slag gaat.

Alles helemaal gratis, geen enkele reden dus om dit nu al legendarische feest te missen!

Vrijdag 16 maart vanaf 22u in Three Days, Snepkaai 2, Gent, Be there!