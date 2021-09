Fiere Stede… of hoe programmamakers zich laten leiden door het welbevinden in de Stad Gent.

In hun gloednieuw programma verzamelen Bert en Jonas Gentenaars in de radiosofa.

Honderduit mogen ze vertellen waarom Gent de stad is waar ze graag vertoeven, zich graag door bewegen, wat ze bezoeken tot waar ze hun favoriete koffie drinken of avond stappen.

Tips en suggesties over de Gentse straten maar ook verhalen, oog voor detail, bezieling én plaats voor een kritische geest en debat.

De heren van Fiere Stede maken hun show vanuit het hart van de stad, in De Krook maar ook 1 keer per maand in de brede stadskern.

Cultuurhuizen, café’s, buurtcentra, in het park, cinema tot ziekenhuis, met de mobiele studio op de bagagedrager is geen plek te bizar om radio te maken.

Met dank aan de Stad Gent en haar cultuurdienst start Fiere Stede in de Minard schouwburg.

De Bonbonnière en de schouwburg à l’Italienne mogen de gasten inspireren, de gastvrijheid van de programmamakers doet de rest.

Verwacht schoon volk over de vloer en live muziek van – hoe kan het ook anders – Gents talent in de 3 uur durende openingsshow op zaterdag 18 september van 10u tot 13u.

Hou die mannen in de gaten, het wordt een veelbelovend radioseizoen met Gentse tongval.

Fiere Stede, vanaf 18 september om 10u op Urgent.fm, te beluisteren via 105.3FM of via de online beluistering op de website-homepagina.