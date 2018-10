Vanaf 9 oktober is Film Fest Gent weer in de stad! 10 dagen lang kan u er terecht voor meer dan 140 films van de meest uiteenlopende genres, filmmakers en landen. Een cultureel event waar ook Urgent.fm traditioneel niet op mag ontbreken.

Urgent.fm en Tumult.fm staan 10 dagen lang garant voor live verslaggeving aan de rode loper. U vindt ons tijdens het hele filmfestival in de mobiele radiostudio in Cafélini, het officiële FFG-café recht tegenover Kinepolis.

Elke dag wordt ingezet met een uitzending van de Daily Talkies tussen 17 tot 18u. Deze talkshow met hedendaags filmtalent vindt elke middag plaats in bibliotheek De Krook onder deskundige begeleiding van artistiek directeur Patrick Duynslaegher of Roel Van Bambost.

Aansluitend – van 18 tot 20u – voorzien de radiomakers van Tumult.fm de dagelijkse Film Fest Specials. U kan er onder andere terecht voor interviews met verschillende filmmakers, acteurs en andere filmische gasten. Aansluitend volgt telkens een live DJ-set met beste Urgent-fm dj’s tussen 20 en 22u.

En er is meer! Op dinsdag 10 oktober slaan Tumult.fm, FFG, TOTUM en Fonkel de handen in mekaar voor een grote Fonkel silent disco party op de rode loper. Tussen 20 en 24u kan u via de Fonkel-koptelefoons kiezen tussen 3 dj’s, dansen, genieten van filmmuziek of je laten verwonderen door een unieke videoprojectie op het Kinepolis gebouw.

Volg dus zeker Urgent.fm tussen 9 en 19 oktober voor je dagelijkse portie Film Fest Gent nieuws en veel veel meer!