Film Fest Gent, 10 tot 21 oktober, het feest van het witte doek en de rode loper, de verzamelplaats voor producers, regisseurs en acteurs om hun nieuwste parels op het publiek los te laten, flitsende camera en microfoons in de aanslag, glamoer en prijzen, bejubelende maar ook kritische woorden.

En dit alles dit jaar dan nog eens in een prachtige gouden jubileum editie.

Meer dan redenen genoeg voor Urgent.fm om af te zakken en de volle 11daagse verweven te zijn met het festival.

Want voor het medialab is Film Fest toch ook vooral een radio- en mediafeest. Met een heel team in de cinema- maar ook de radiozetels, met de voorbereiding in de hand gespannen wachten op de red carpet, uitnodigend in de radiostudio in het festivaldorp en koersend van de zaal naar het interview of muziek mixend achter de Kinepolis draaitafels.

Elf dagen ondergedompeld in het filmfestijn zorgen Urgent.fm reporters, fotografen en schrijvers voor verslaggeving via de diverse Urgent.fm kanalen. De muziek verzorgen in het festivaldorp is een kolf naar de hand van de ervaren dj’s van het radioplatform.

Dus ja een feest wordt het.

En op vrijdag 13 oktober danst de werking opnieuw met Radio 1, Culture Club. Als trouwe cultuurpartners wordt die dag naar trouwe gewoonte opnieuw samen radio gemaakt en de on air golven gedeeld.

Geen betere plaats om alles te vernemen over Film Fest Gent in haar 50 levensjaar dan bij Urgent.fm via 105.3FM of via de online beluistering, alle festivaldagen van 18u tot 20u.

Daarnaast doorlopende sfeerweergave via de socials, Facebook en Instagram.