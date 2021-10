Met de Griekse scenarist Efthymis Filippou op het Film Fest campagnebeeld wordt het helder gesteld, dit jaar werpt het Gentse filmgebeuren de blik op Griekse cinema.

Van 12 tot 23 oktober strijkt de cinema-karavaan wederom neer in de stad.

De Belgische film La Civil mag de 11daagse openen en ook daar zijn talrijke openstaande deuren naar talent van eigen bodem merkbaar.

Natuurlijk ontbreekt de cultuurwerking van Urgent.fm, Tumult.fm niet op het appel.

Geheel deel uitmakend van het festivaldorp, deze keer niet in de vertrouwde studiocontainer, maakt het dagelijkse festivalradio. Reporters zwermen van zalen tot rode lopers, verdelen zich over de programmatie en de stad, sprokkelen gesprek en mening en bundelen dit in een radioshow tussen 18u en 20u en op de Tumult.fm-blog.

De Urgent.fm dj’s maken het feestje af met sfeervolle muzikale sets tot in de late uren.

En alsof dat alles nog niet volstaat staat ook de samenwerking met Culture Club opnieuw op het programma.

Urgent.fm & Tumult.fm op Film Fest Gent van 12 tot en met 23 oktober, dagelijks on air tussen 18u en 20u en online te volgen via Tumult.fm.