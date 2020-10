Neen, de filmliefhebber dient zich niet te laten afschrikken door veiligheidsmaatregelen of corona-restricties want Film Fest Gent zorgt voor een veilige editie van de jaarlijkse hoogmis van de film van 13 tot 24 oktober, verspreid over de stad Gent.

Gedurende 11 dagen vertoont het films uit de meest uiteenlopende genres, passeren makers en acteurs op de rode lopers en geniet publiek van filmkunst vanuit de hele wereld.

En ook Tumult.fm, het cultuurplatform van Urgent.fm organiseert zich om erbij te zijn.

De radiocontainer verhuist met hebben en houden naar de Kinepolis-site, reporters, verslaggevers en radiomakers lopen af en aan en zorgen ervoor dat ze ‘alles’ gezien hebben.

Hun verslaggeving is te horen in de Film Fest Specials op 13, 16, 18, 20 en 23 oktober tussen 18u en 20u en te lezen op de Tumult.fm cultuurblog.

Op vrijdag 16 oktober gaat het team opnieuw de dans aan met Radio 1 en Culture Club. De cross-over radioshow bij de vorige Film Fest editie zorgde voor mooie vriendschapsbanden en een bijzondere samenwerking, aldaar een nieuwe editie van deze gezamenlijke radioshow.

Dus kom dat zien, kom dat horen, stem af op Urgent.fm via 105.3FM of luister online op 13, 16, 18, 20 en 23 oktober tussen 18u en 20u.

Op zoek naar filmtips of een wegwijs in het aanbod? Eén antwoord Tumult.fm