Student Kick-Off vzw organiseert dit jaar voor de 13de keer Student Rock Rally. Via deze muziekwedstrijd krijgt jong en beloftevol Gents talent de kans om podiumervaring op te doen en hun nummers voor te stellen aan het grote publiek. Na een spannende voorronde zonder publiek heeft de jury gekozen voor de bands Skunk City, Robert., Neo Minor en Young Foxes.

Deze vier bands nemen het op donderdag 16 mei tegen elkaar op in een ongetwijfeld spannende finale in de Charlatan in Gent. De muziekwedstrijd wordt aan elkaar gepraat door Urgent.fm vrijwilliger Maaike Grootaert. Onder het alziend oog van een professionele jury, waaronder ook Urgent.fm muziekredactielid Eva Vanderstricht, en het uitgelaten publiek strijden ze om de titel. Benieuwd wie er zal winnen of zelf een voorkeur voor een bepaalde band? Kom dan zeker langs want er wordt zowel een jurywinnaar als een publiekswinnaar verkozen.

Het prijzenpakket voor de winnende band bestaat uit een podiumplaats op Student Kick-Off en die mag ook de pannen van het dak spelen op het on air terras van Urgent.fm tijdens de Gentse Feesten.

Voor slechts 2 euro is het mogelijk de uitslag van deze spannende wedstrijd mee te bepalen. Kom luisteren, stemmen en ontdekken wie er in de voetsporen treedt van onder andere Intergalactic Lovers en Momma Said so.

Afspraak op de Student Rock Rally op donderdag 16 mei om 20u in de Charlatan.