Binnenkort valt er nieuw talent te ondekken op de Belgische bodem: F.U.N.C. (NL/FIN) en Tellavision (D).

Ze worden uitgenodigd door Poppunt, PXL-Music en Muziekodroom in het kader van het project Excite, waarbij negen landen beloftevolle bands uitwisselen. Tussen 5 en 7 oktober worden ze ondergedompeld in de Belgische muziekscene en spelen ze shows en radiosessies in Hasselt en Gent.

Excite staat voor Exchange of International Talent in Europe, en is een samenwerking tussen negen organisaties die zich inzetten voor jong talent uit evenveel landen: Denemarken, Schotland, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Finland en België.

Het uitwisselingsproject stuurt beloftevolle bands naar toonaangevende clubs, radiostations en festivals in het buitenland, om hen daarna weer huiswaarts te sturen met pakken ervaring en een stevige carrière-boost. Poppunt, PXL-Music en Play Festival (Muziekodroom) bundelen de krachten in België. Faces on TV en Wanthanee vertegenwoordigen onze Belgische driekleuren op toonaangevende festivals in Europa.

In 2017 is het terug de beurt aan 2 buitenlandse bands om de Belgische muziekscene te overtuigen van hun talent. F.U.N.C. bestaat uit zangeres Chai Blaq en producer Misha. Het geluid van het duo is een mix van R&B, future beats, hip hop, cinematics en soul. Afkomstig

van Finland, Ukraine, Nederland en Congo, vanwaar de naam van de samenwerking; F.U.N.C.

Daarnaast komt het Duitse Tellavision. Fee Kuerten's multidimensionale artistieke benadering komt tot uiting in haar een-mans-avant-garde-popproject TELLAVISION. Ze zijn te zien op donderdag 5 oktober 2017 in Charlatan en op Zaterdag 7 oktober in Hasselt op Play Festival.

Op hun korte trip door België worden ze opgevangen door studenten Muziekmanagement aan de pop- en rock hogeschool PXL-Music. Hun doel is om de muzikanten wegwijs te maken in het Belgenland en om hun kansen te optimaliseren.

Op donderdag 5 oktober zakken de twee buitenlandse bands af naar Gent voor een interview en een livesessie tijdens een Excite-radiospecial op Urgent.fm.

Presentator Jan Pauly peilt naar hun inspiratie en toekomstplannen en biedt hen de vloer van de urgent.fm live-studio voor een begeesterende liveset. Diezelfde avond mogen F.U.N.C. en Tellavision het beste van zichzelf geven in de Charlatan, waar ze het voorprogramma verzorgen van het Brusselse Le Motel.

http://www.excitemusic.eu/

Luister donderdag 5 oktober naar Urgent.fm om 15u naar de Excite radiospecial