Ingevolge veiligheids- en coronamaatregelen besloot de Stad Gent geen toestemming meer te verlenen tot dit onderdeel van het GIF-festival.

Van uitstel komt hier geen afstel, Urgent.fm hoopt spoedig dit prachtige initiatief, samen met de Gentse cultuurpartners opnieuw op te pikken.

Afbeelding van illustratrice: Evelyn Schepens

Meer van haar werk: HIER

Zacht aangestuurde ‘spontane’ raveparty’s, het lijkt iets uit een ver verleden.

Dit soort drive-in events beleefde historische hoogdagen in de jaren tachtig en laat in tijden als deze niet alleen de gedachten maar ook het hart dansen.

En ja, het kan weer.

GIF, het Ghent International Festival van 12 tot 30 januari, uit de grond gestampt door Campo, Kopergieterij, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, Voo?uit en SMAK, organiseert op zaterdag 22 januari Cars Beat People.

Voor zij met nostalgische gevoelens naar stiekeme feestjes of underground bijeenkomsten is er de uitnodiging om af te zakken naar een nog nader te bepalen locatie voor een kort maar krachtig openlucht dansmoment.

Wat al geweten is?

Kunstenaarsduo Denicolai & Provoost re-enacten een performance uit 2016 en trokken DJ Yuri Lewitt mee in het comité. De frequentie waarop dit alles zal gebeuren is die van Urgent.fm op 105.3FM of via de online beluistering.

Om 22u pil danst Gent de ziel uit z’n lijf op locatie of gewoon vanuit de huiskamer. Het team van Charged met DJ Jensen achter de decks zorgt voor een even dansbare vervolgplaat

Stem op 22 januari om 22u af op Urgent.fm.

Alle info over de rave via GIF Gent en Cars Beat People en de online social mediakanalen van Urgent.fm.