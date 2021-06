De zomer lonkt, de platen kriebelen, de microfoons hunkeren, audiokabels, smartphones en ja zelfs een bakfiets staan klaar.

Want neen, het is niet omdat er geen échte Gentse feesten zullen zijn dat Urgent.fm niet de stad de stad in trekt.

Meer nog, Urgent.fm gaat op café!

Urgent.fm breekt uit en gaat op café in Gent van 16 tot 25 juli. De Niet Gentse Feesten 10daagse worden ingekleurd met cafépraat en muzikale ontboezemingen. DJ’s stellen zich ten dienste van de caféhanger, reporters gaan op zoek naar verhalen in de buurt. De Urgent.fm-bakfiets zet zich op de weg naar waar de ontmoetingen te rapen vallen, de platen-troubadoers verzorgen het luistergenot.

10 dagen – 5 café’s – 5 buurten – 5 sferen

Café Den Turk - Café VenTura – Café De Loge – Eetcafé Toreke – muziekcafé Charlatan

Om 14u strandt het team op het caféterras, de radiovlag wordt gehesen. Het nieuwe radiofonische episch centrum is bepaald. De DJ omarmt liefdevol zijn ingenieus uitklapbare bakfiets en verzorgt van daaruit de muzikale ondersteuning, reporters fladderen uit en in, nestelen zich in de radiosofa en bundelen de buurt tot audio. Of er ook een straatmuzikant kan passeren? Ja misschien wel, voor heel even. Bekend of onbekend, in een flits gepasseerd, enkel snel ultiem genot geboden, niet meer dan dat.

Om 19u kraamt het team op, wist het de sporen en verdwijnt, zoals het gekomen is.

Waar dat dan naartoe gaat?

Naar het on air land.

De dag na de nederzetting zendt Urgent.fm gebundeld tot 1 uur radio het resultaat van de gesprekken en ontmoetingen uit. Netjes gemonteerd en afgewerkt tot radioprogrammatie vertaald.

Wat daar dan al zoal in te horen zal zijn?

Stadsradio zoals die moet zijn, simpel en goed, verslaggeving over de buurt, een gesprek over en op café, een portret van de omgeving, een staalkaart van de bezienswaardigheid, de mens uit de buurt, het verhaal achter de toog…

Bombardie noch wildenpraat, eerder de schoonheid van het rendez-vous en de essentie van het café hertekend tot radiogolven.

Wanneer precies?

16/7 Café Den Turk

18/7 Café VenTura

20/7 Café De Loge

23/7 Eetcafé Toreke

25/7 muziekcafé Charlatan

Dus, ga mee op café op 16, 18, 20, 23 of 25 juli telkens tussen 14u en 19u of luister op 17, 19, 21, 24 of 25 naar de resultaten van deze radiofonische toog-dans.

Tot dan!