Gent, wat een prachtige stad vol muziek en cultuur. En dat weten ze bij UNESCO ook: Gent is niet toevallig een van de wereldwijd 24 muzieksteden binnen het UNESCO Creative Cities Network.

Maar wat niet zo heel veel mensen weten is dat naast alle talloze muzikanten, bands, festivals, concertzalen en -café’s, Gent ook de thuis is van unieke en invloedrijke platenlabels. Het zijn huizen waarin muzikanten samenkomen, die hen helpen bij het uitbrengen van nieuwe muziek, in contact brengen met nieuwe luisteraars, en nog zoveel meer.

Hoog tijd om ook hen eens op het podium en onder de spotlights te zetten.

Duik daarom mee in ‘Gelabeld’, een gloednieuwe Urgent.fm audioreeks over Gentse platenlabels. In 6 uitzendingen wordt het verhaal verteld van Gentse platenlabels: wie zijn ze, hoe en waarom zijn ze ontstaan, hoe gaan ze te werk, ...?

Luister vanaf 5 april zes woensdagen – telkens om 13u – mee naar de verhalen achter kleine en grote labels:

5 april – Dauw

12 april – Consouling Sounds

19 april – Bwaa.

26 april – Zephyrus Records

3 mei – El Negocito Records

10 mei – Icarus.fm

Uitzending gemist? Geen probleem! Alle afleveringen van Gelabeld zijn achteraf te herbeluisteren via de Mixcloud-pagina van Urgent.fm.

---

‘Gelabeld’ is een audio-reeks onder de vleugels van Urgent.fm Onder Constructie, waarin jonge mediamakers experimenteren, uitproberen, leren, falen, maar vooral aan de slag gaan met radio, audio & media in de breedste zin.