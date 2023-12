Generation Snooze, de stemmen van de toekomst met nieuwe verhalen in een 5daagse hijack op Urgent.fm

Vijf dagen lang nemen de troepen van Generation Snooze de zender over.

De bende, gevormd onder de vleugels van de opleiding Journalistiek aan de Arteveldehogeschool infiltreren van 18 tot 22 december, telkens tussen 9u en 12u in de Urgent.fm’se ether.

Het bombardeert gedurende 5 voormiddagen de luisteraar met journalistiek vertrekkende vanuit het blikveld van de journalisten van de toekomst.

En daarbij wordt geen enkel onderwerp uit de weg gegaan.

Ze laten het licht schijnen op politiek met gesprekken over de verkiezingen in 2024 en snuisteren in de fait divers uit de showbizzwereld. Generation Snooze verzoekt om aandacht tijdens de ochtendroutine maar brengt ook soelaas met veel muziek en fijngevoelig geselecteerde actualiteit.

Snooze de wekker en ga op reis met de generatie ‘snoozers’.

Volg Generation Snooze van 18 tot 22 december, telkens tussen 9u en 12u on air via 105.3FM of de online beluistering of neem een kijk op de Instagram en Facebookpagina van Urgent.fm