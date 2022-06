Grote Spoetnik Marathon: 24 uur radio om het einde van de examens te vieren

Gedaan met dagen- en nachtenlang cursussen samenvatten, stress voor een mondeling examen, het eten uit kartonnen dozen, energiedrankjes om de ochtend te halen en een studentenkamer bezaaid met boeken en papers.

Hallelujah het einde van de examens is in zicht!

En dat laat Urgent.fm niet onopgemerkt voorbijgaan.

Studentenwerking Spoetnik viert het einde van de blok en het begin van de zomer met een 24 uur durende Grote Spoetnik Marathon.

Van dinsdag 28 juni om 12:00 uur ‘s middags tot woensdag 29 juni 12:00 uur maken de jonge radiohelden live radio vanuit de Urgent.fm-studio in De Krook. Ieder uur kadert in een ander thema, elk uur is tot op het randje gevuld muziek en verhalen.

Aan het einde van de rit, op woensdag 29 juni tussen 10:00 - 12:00 uur krijgt de luisteraar de beste muziek van het voorbije academiejaar verzameld in de Supernova-lijst.

Stemmen op het persoonlijke favoriete nummer kan binnenkort via de social media kanalen van Spoetnik.

Stem af op Urgent.fm vanaf 28 juni om 12 uur voor een etmaal studentikoze radio met een vleug zomer tussen de platen. Luisteren kan via 105.3FM of via de online beluistering op de website.