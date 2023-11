Wat doet een trouw Urgent.fm-soldaat met enkele vrije maandagochtenden.

Wat doet een muziek-addict met platen die net iets minder nachtelijk zijn.

Wat doet een Urgent.fm-dj met zijn Monday Blooze?

Wat doet Kuryakin (aka Ilja Bracke) 4 weken lang op maandag voormiddag in de radiostudio?

Hij maakt Healing Sounds with Kuryakin, een nieuwe tijdelijke ochtendshow die werkt als warme chocomelk of een goeie kop koffie bij de start van de week. Voor zij die het weekend nog uit hun cape moeten schudden of de werkweek nog even confronterend vinden. Platen voor de zachte start en de massage tot de wereld. Jazz, soul, ambient en alles wat muzikaal een pluchen deken biedt.

Even mee op die zachtaardige reis, stem gedurende 4 weken, van 20 november tot en met 11 december op maandag ochend af op Urgent.fm.

Luister via 105.3FM of online.