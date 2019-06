Eind mei konden studenten tijdens de UGent&Urgent.fm-blokspecials vragen stellen aan de studiebegeleiders van Universiteit Gent. Het studieadvies werd bovendien live uitgezonden via de facebookpagina van de Universiteit.

Nog nood aan tips en tricks voor tijdens de blok? Herbekijk via deze link de facebook livestream met de studentenpsychologen: https://www.facebook.com/ugent/

Deze link is voor iedereen die de radio-interviews met LIoyd van de Mol, professor Eva Brems of topatlete Axelle Dauwens willen herbeluisteren of volledig willen losgaan op de beste bloknummers: https://www.mixcloud.com/urgentfm/playlists/blokspecials/

Nog heel veel succes met de examens!