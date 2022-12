Het jaarlijkse kunstenfestival van Urgent.fm en Tumult.fm TUMULTINGENT streek op 17, 18 en 19 november opnieuw neer in De Krook voor haar negende editie. Deze keer kreeg kunst echter geen plaats in het gebouw of de stad, maar op de Gentenaar. Onder de noemer ‘Kunst zkt. huidgenoot’ nodigden we de Gentenaar uit om canvas te worden. Maar liefst 323 Gentenaars doneerden hun huid voor de kunst.

9 Gentse kunstenaars ontwierpen voor TUMULTINGENT een tatoeage, geïnspireerd door ons lijfwoord ‘TUMULT’*. En dat werk werd tijdens het festival door drie Gentse tattoostudio’s zorgvuldig op het lijf van 9 uitverkoren Gentenaars vereeuwigd, die zo voor altijd huidgenoot van de kunst werden. (B)Lijfkunst die nu als levende tentoonstelling door de wereld wandelt.

Tijdens het festival zelf konden bezoekers en passanten ook hun eigen huidverhalen delen: in het huidverhalenkabinet vertelden Gentenaars anoniem het verhaal achter hun eigen tatoeages of maagdelijke huid. Eenmalig zullen deze ontboezemingen te horen zijn op de Urgent.fm radiogolven. Luister op woensdag 30 november tussen 13u en 14u en geniet nog een maal van ‘Kunst zkt Huidgenoot’.