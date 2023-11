Vele duizenden bezochten de Dag van de Wetenschap in Gent op zondag 26 november.

Er werd geëxperimenteerd, uitgetest, geboeid geluisterd, ondervonden en gekeken.

Gentse adressen werden gevuld met lezingen, workshops, presentaties, voorstellingen en testopstellingen. Sommige activiteiten konden zo gek niet gevonden zijn, bij anderen was de link naar wetenschap kristalhelder.

Veel lachende gezichten, gretig kijkende ogen en veel interesse om wetenschap in haar veelvuldige gedaanten te ontdekken.

Logisch ook dat Urgent.fm van de partij was.

Met het reporterteam om het parcours te ontdekken en de radiomakers die vanuit het pop-up radiosalon in De Krook Bibliotheek radio maakten.

De praatgasten; organisatoren, onderzoekers, studenten en wetenschappers, nestelden zich in de radiosofa naast de reporters en presentatoren.

Over de vloer kwamen Ineke Imbo en Lise Van der Haegen, de sterkhouders van Dag van de Wetenschap en PhD onderzoeker aan UGent Lowie Bradt kwam vertellen over het Dag van de Wetenschap parcours met focus op Mentaal Welzijn en zijn lezing over gamende jongeren en hun ouders. Merlijn Sebrechts Senior onderzoeker PhD – IDLab – IMEC richtte de spot op het parcours over Artificiële Intelligentie en zijn lezing over ‘Hoe open source software de (AI)wereld verbetert’. Professor Pieter-Jan Maes glipte even weg uit de opengestelde labo’s van IPEM om begeesterd te vertellen over bespeelbaar erfgoed. Ben Schockaert en student Rami Dendana van Odisee lichtten toe hoe een zonnepanelenpiano werkt. Afsluitend installeerden PhD student Quinten Masijn en PhD researcher Sophie Libberecht van KU Leuven zich in de studio om het te hebben over vleesvervangers en hun proefactiviteit met de klinkende naam; ‘What the Worst?! in UFO.

Reporters vertelden tussendoor over hun belevenissen te velde en postten tekst en beeld via de socials van Urgent.fm.

Herbeluister via de Mixcloudpagina HIER of herbeleef via de Instagram-pagina van Urgent.fm