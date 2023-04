Niet voldaan met de schotel aan literatuur bij de Boon Literatuurprijsuitreiking op 30 maart?

Snakt het brein naar meer literaire stimulatie?

Dan is Urgent.fm the place to be!

We blikken met trots terug op de Boon Literatuurprijs 2023.

De uitreiking gemist? Zin om er (opnieuw) van te proeven?

Het Urgent.fm-team en haar schitterende partners serveren met veel plezier een oneindig buffet aan literaire pareltjes die allen te maken hebben met de Boon Literatuurprijs.

Een heuse podcast met (U)Gentse liefhebbers van de letterkunde en/of de uitreiking herbeleven met de kruisende radiogolven van Urgent.fm en Radio 1?

Schep het bord dan vol via de mixcloud-pagina van Urgent.fm: HIER

Meer dan genoeg om iedereens literaire smaakpapillen te verzadigen! Met veel dank aan iedereen die aan dit verrukkelijke project meewerkte.