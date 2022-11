In de Excite special van vrijdag 11 november ontving Urgent.fm de Zweedse en Noorse bands Sunhill en Sea Change

Excite voluit ‘Exchange of International Talent in Europe’ is een internationaal uitwisselingsproject tussen acht Europese muziekorganisaties — waaronder VI.BE dat sinds 2009 beloftevolle bands op hun eerste buitenlandse avontuur trakteert.

Urgent.fm volgt al jaar en dag in dit traject en zette opnieuw de deuren van de radio- en livestudio open.

Presentatrice Mieke Meskens ontving de beloftevolle heren en dame in de radiosofa en liet hen de pannen van het dak spelen in deze special.

Even opnieuw de muzikale reis aanvatten naar het Noorden of de show gemist?

Op de mixcloud-pagina van Urgent.fm, HIER is de show te herbeluisteren.