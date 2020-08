Dit jaar geen Gentse feesten, dat was triest maar Urgent.fm zorgde voor vertier in een trilogie van niet- Gentse Feesten radiospecials.

Het zoemde in op het Gentse veld en bracht het samen via veilige on air golven.

Op vrijdag 17 juli richtte het pijlen op de feestelijke opening van de niet-feesten met gasten als Schepen Storms, Sioen en de klassieke Gentse feesten plein-organisatoren.

Deze show herbeluisteren kan hier

In de 2e editie ging de aandacht naar het Gentse culturele veld.

De gasten waren de grote en kleine cultuurhuizen met elk hun unieke verhaal.

De show van woensdag 22 juli herbeluisteren kan hier.

Op zondag 26/7 trok Urgent.fm auditief naar de Gentse randgemeentes.

Met de blik gericht op diens multiculturele en socio-culturele werking ontving Urgent.fm Schepen Astrid De Bruycker, Averroes vzw, De Koer, De Centrale en Bij de Vieze gasten.

De show van zondag 26 juli kan via deze link herbeluisterd worden.

Blijf de hele zomer lang genieten van Urgent.fm op 105.3FM of luister online.