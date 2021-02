Of Urgent.fm niet beter ‘Maand van de Belgische muziek’ had gehouden is nog maar de vraag.

In de ‘Week van de Belgische muziek’ werd alleszins duidelijk dat er Belgisch talent genoeg is om hele jaargangen te vullen.

Dat de programmamakers en de Belgische muzikanten volgens het ‘samen sterk – principe’ een prachtig on air resultaat neerzetten, is een zaak die zeker is.

Het werd een royale ode aan, en een verklanking van, het inlands talent met tal van muzikale mixes en bijzondere programmatie.

Wil je de ingestuurde playlisten van Sohnarr, SuMi, Commander Spoon, No Sleep Richie, Nordmann, Uma Chine, Peenoise, Julien Firmin, Yokocho, Ventilateur, Bombataz, Raman, Webstek Jihad, Rosa Butsi, Sander De Keere, Whorses, Oproer, Shht, Dijf Sanders, Madame Blavatsky, Willy Organ, Lupa Gang Gang Quartet, Echt!, Borokov Borokov, Raveyards, Rumours en Jürgen De Blonde nog eens herbeluisteren of achterhalen wat zij in hun platenkast hebben zitten, dan biedt de Urgent.fm Mixcloud soulaas.

Alle gast-mixes staan hier verzameld.

De reguliere programma’s bieden hier shows ter herbeluistering aan.

Toch liever gewoon luisteren naar de actuele programmatie? Stem dan af op 105.3FM of luister online.