In mooi partnership met Canvas en Krookpartners; De Krook Bibliotheek, UGent en Avansa, gooide Urgent.fm in een 3 uur durende radiospecial ‘Kinderen van de Migratie’ ankers uit naar de prachtige gelijknamige televisiereeks en debatavond in De Krook.

Het bracht een historische en beleidsmatige benadering, verhalen geplukt bij de eerste generatie gastarbeiders én de jongeren met migratieachtergrond vandaag de dag.

Presentatoren Sara en Ben stelden hun radiosalon open voor de Canvas programmamakers en UGent onderzoekers en gaven de microfoon even uit handen bij het bezoek van ‘Wa Peisde’.

Op het appèl verschenen Migratie Historica Tina De Gendt, UGent onderzoeksters Floor Verhaeghe en Amal Miri, taxichauffeur Yilmaz Kursun, vader en zoon Sergio en Scintilone De Zordo van Nonno, il Mondo gelato, onderzoekster Neslihan Dogan, Idries Bensbaho en Sidi El Omari van Wa Peisde, regisseur Issam Bougrine, Canvas programmamaker Clem Robyns, Gents Schepen Astrid De Bruycker, stem van de 4e generatie Hannah Zaoud, Emine Gulisici van de Turks Democratische vereniging en Fatih De Vos van Historie Graffiti!

Het bonte en boeiende gezelschap bracht duiding en relaas bij de bijzondere en deels ongekende migratiegeschiedenis met een vergrootglas op de Stad Gent.

Het hele programma herbeluisteren kan hier.

De prachtige fotoreeks van Urgent.fm vrijwilliger Yassin Moustahfid is te bekijken op de Urgent.fm FB-pagina hier