Vier woensdagen op rij installeerde Tumult.fm haar mobiele radiostudio in 4 Gentse hogescholen en speurde het naar de plaatselijke culturele inslag en talent.

Met startschot in de Arteveldehogeschool gaande naar technologiecampus over KASK Conservatorium in de Bijloke en de finale zet in LUCA School of Arts.

Het resultaat van al dat moois kan opnieuw beluisterd en bekeken worden via de Urgent.fm social media platforme en mixcloud.

Artevelde Hogeschool - Herbeluister & herbekijk

Herbeluister de Tumult On Tour - Artevelde Hogeschool

Tumult.fm On Tour - Artevelde Hogeschool op Instagram

Technologiecampus Gent Odisee KU Leuven - Herbeluister & herbekijk

Herbeluister de Tumult On Tour - Technologiecampus Gent - Odisee KU Leuven

Tumult.fm On Tour - Technologiecampus Gent - Odisee KU Leuven op Instagram

HOGENT - KASK & Conservatorium - Herbeluister & herbekijk

Herbeluister de Tumult On Tour - HOGENT - KASK & Conservatorium

Tumult.fm On Tour - HOGENT - KASK & Conservatorium op Instagram

LUCA School Of Arts - Herbeluister & herbekijk

Herbeluister de Tumult On Tour - LUCA School Of Arts

Tumult.fm On Tour - LUCA School Of Arts op Instagram