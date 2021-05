Tot enkele dagen geleden weerklonk de Paarse Week vol Prince Specials op de Urgent.fm'se radiogolven en dat zindert na...



Van 19 tot 25 april kleurden de programmamakers, muziekkenners en Prince-fans van Kuleshov, Tweeden Asem, De La Chaud, Poolijs, A Fragile Circus, Spoetnik en de Urgent.fm Muziekredactie de zender in met de iconische kleur.



En dat samen met fijne gasten zoals muzikanten Lady Linn, Peter Lesage, professoren van de Universiteit Gent Bjorn De Sutter en Sami Zemni, Urgent.fm DJ's en DJ Benoelie van DJ-School Gent.

Deze radiomakers zetten de schouders onder de muzikale legende en kwamen samen tot één groot paarsgekleurd Prince-tribuut.

Van 'Prince in Gent' tot 'Prince in het hart'

Het Love-Symbol-Icoon herleefde in Gent met een portie lokale anekdotiek in de specials van Wim Verbeke en Pascal Garnier met tal van gasten, referenties, uren muziek en allerlei verhalen.

Hoe zat het met Prince en religie, seksualiteit, imago, zijn muziek, zijn beste concert in Gent, reacties op zijn overlijden of zijn maatschappelijke en culturele relevantie?



Een antwoord op al die vragen kwam al gauw terug in de dagelijkse thema specials.

En daar stopt het niet!

De Prince Specials brachten een uiteenlopende groep mensen zoals verzamelaars, professoren, artiesten, DJ's en nog vele andere gasten samen in hun gemeenschappelijke liefde voor The Purple One.

Share the Love!

Verdere voldoening voor een onstilbare drang naar meer Prince kwam met de mini podcasts. Dagelijkse thema's kwamen ook hier in terug, samen met een streep muziek!

Herbeluister vanuit dezelfde (of een andere) vertrouwde zetel een urenlange verzameling aan hits, verdoken parels, bootlegs, interviews & panel-talks, soundtrack-mixen en playlists in het purperen thema op de Urgent.fm Prince-Special playlist!