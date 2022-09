Het Theater Festival is terug in Gent!

Van 8 tot 18 september is het toonaangevende festival voor podiumkunsten opnieuw aanwezig in de Arteveldestad.

Het meest belangwekkende werk van het afgelopen seizoen schittert tien dagen lang in volle glorie op de Gentse theaterpodia. Van de Arsenaalsite tot Rabot, van CAMPO tot Studio LaGeste op de Bijlokesite, van NTGent tot de Koer en met een kloppend hart in Vooruit onder de hoede van VIERNULVIER is de theaterontmoeting opnieuw een feit. En ook Urgent.fm is – na de Gentse theatereditie in 2019 – opnieuw van de partij.

De komende dagen staan de schijnwerpers op het unieke Vlaamse theaterlandschap, want tijdens het TheaterFestival genieten publiek en professionals van tal van voorstellingen. Van gevestigde waarden tot jong talent, van eigenzinnig tot klassiek. Gecureerd en geselecteerd door een meerstemmige vakjury telt de selectie 17 producties, zwevend tussen belangwekkend, vernieuwend of maatschappelijk relevant. Ook maar ook theatergebeurtenissen, ontmoetingen, verdiepende debatten, masterclasses en leerrijke workshops staan op het programma.

En ook Urgent.fm duikt in de theaterzalen: samen met de TheaterFestivalredactie & de Brusselse studentenradio XL AIR brengt cultuurplatform Tumult.fm verslag uit vanop de podia. Zowel geschreven – elke festivaldag zorgt de TheaterFestivalredactie voor een nieuwe editie van de TheaterFestivalkrant, te verkrijgen voor en na de voorstellingen –, online - via de TheaterFestival blog - & on air. Verwacht boeiende interviews, gesprekken én reportages.

Luister op zondag 11 en 18 september telkens van 16u tot 17u via 105.3FM of www.urgent.fm naar ‘Studio Speelhuis’ en kom alles te weten over het TheaterFestival.