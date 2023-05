In het hijack-uur van vrijdag 19 mei ontvangt Urgent.fm Simon Coussement aka DJ Coussy opnieuw voor een liveset.

Enkele jaren geleden werd hij in het kader van het radioproject ‘Missing voices’ van 6 studenten Orthopedagogiek van UGent al in de studio uitgenodigd.

Simon heeft de spierziekte van Duchenne maar dat belet hem niet zijn dj-droom na te jagen.

Hij kaapt de ether tussen 13u en 14u met een muzikale flair en fijngevoelige mix van platen die hem nauw aan het hart liggen. De positieve mood om wat vroeger het weekend in te zetten, komt automatisch opborrelen.

Luister naar DJ Coussy op vrijdag 19 mei via 105.3FM of via de online beluistering op de website.

Meer informatie over DJ Coussy: HIER