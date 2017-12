Zes studenten 1ste Master Orthopedagogiek van de Universiteit Gent hebben een gek maar ongetwijfeld geniaal radioproject op poten gezet.

Ze hijacken Urgent.fm op 8 december van 12u tot 14u.

In onze samenleving zijn er heel wat personen die niet aan bod komen. Hun talent blijft onterecht in de schaduw staan. Het zijn de zogenaamde 'missing voices'.

De UGent studenten Orthopedagogiek willen hen een verdiend podium verlenen via radio en gingen aan de slag met personen die een label met zich meedragen.

(personen met een beperking, een persoon op de vlucht, een persoon met een psychiatrische kwetsbaarheid,...)

In hun prachtige project ligt de nadruk op de wensen en dromen van de betrokkenen. De studiogasten krijgen de kans uit hun 'kot' te breken en te laten zien wat ze in hun mars hebben.

Het doel van de radioshow is dan ook de focus van het label te verleggen naar hun capaciteiten en talenten.





Studenten Michiel en Inne, maar ook twee presentatoren uit zorgcentrum De Lovie en DJ COUSSY zullen radio maken over en vooral samen met 'missing voices'.

Verwacht prachtige muziek, prachtige verhalen en prachtige mensen.

Luister naar ‘missing voices’ in een uitzonderlijk lange hijack op vrijdag 8 december om 12u op urgent.fm via 105.3FM of online via de homepagina van urgent.fm.