Vrijdag 19 april heeft Urgent.fm een afspraak met de geschiedenis. Duik samen met de studenten van het project “Verleden Week” mee in het verleden van de Gentse wijk Macharius-Heirnis. Een podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist.

Voor deze 17e aflevering van “Geheugenissen”, de geschiedenispodcast van dr. Julie Van Bogaert (Universiteit Gent), gingen de studenten van de opleiding Geschiedenis op onderzoek naar vervuiling in de wijk en milieuprotest.

Dit doen ze aan de hand van drie casussen uit de 19de en 20ste eeuw: het slachthuis (dat tot de jaren 1980 zijn afvalwater in het Visserijkanaal loosde), de demping van de Rietgracht en brouwerij Meiresonne. De resultaten van hun zoektocht doorheen de geschiedenis goten ze – in samenwerking met Urgent.fm - in een fomidabele geschiedenispodcast.

Meer weten?

Luister vrijdag 19/4 om 13u naar de Geheugenissen-hijack op Urgent.fm.

En ga zeker ook langs op de website van Verleden Week voor meer tekst en uitleg.