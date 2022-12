Het is weer zover! Straten glimmen onder het kerstlicht, de geur van glühwein dwaalt door de stad en de eerste kersthits terroriseren opnieuw menige winkels en supermarkten.

Maar zoals elk jaar biedt Urgent.fm een fonkelend alternatief. Vol goeie voornemens, glasgeklink en gezellig geroezemoes voorzien de Urgent.fm DJ’s en programmamakers een muzikaal feestmenu gekruid met Urgent’se klanken.

Dek de tafel vol lekkers, zet je radio op 105.3FM en draai de volumeknop eens extra open voor alle feestelijke sets.

Vrij 9/12: Freestyle Fusion - Some more best of 2022

Woe 14/12: Kinky Star Radio - De beste plaatjes met hoeken af van 2022

Don 15/12: Onder Constructie - De Onafgezaagde Kerstlijst: een muzikale special vol minder bekende kerstnummers en onontgonnen kerstparels

Don 15/12: Uit De Hoogte - Christmas Special Part 1

Vrij 16/12: Freestyle Fusion - Some best of brasil 2022

Woe 21/12: Kinky Star Radio - De beste plaatjes met hoeken af van 2022, deel 2.

Don 22/12: Uit De Hoogte - Christmas Special Part 2

Vrij 23/12: Freestyle Fusion - sSome best of jazz 2022 - xmas special

Zat 24/12: Kuleshov - Kuleshov en Supercalifragilistic vullen jouw kerstsokken met hun favoriete soundtracks uit films en series van 2022

Zon 25/12: Icarus Kerst Stuk

Ma 26/12: Verzoekjes voor solidariteit 2022 in kader van 'De Armste Week' en i.s.m. Radio Ganda

Din 27/12: Liquid Flavaz - Best of 2022

Woe 28/12: Kinky Star Radio - Psychedelische tunes in al hun kleuren, gewicht en vormen

Don 29/12: Uit De Hoogte - Christmas Special Part 3

Vrij 30/12: Freestyle Fusion - Last party of the year

Zon 01/01: Icarus - Het beste uit 2022 aan avant garde jazz, ambient, modern klassiek en experimentele muziek

Luister, vier en geniet mee op 105.3FM & online via urgent.fm