Hohoho-honderdenvijfpuntdrie, eindejaarprogrammatie bij Urgent.fm

Dat de radiofrequentie 105.3FM in de laatste weken van het jaar nog net iets stemmiger klinkt dan in de andere maanden, mag geen verrassing zijn.

Maretak tot kerstroos, fonkelslinger tot spiegelbal in het groen, veggie-kalkoen tot parelwijn, elandtrui tot glitterschoen, cadeau met franje tot enveloppeke van de bomma, alles wordt eigenzinnig verwerkt tot einde- en nieuwjaarlijstjes.

Songs om op te dansen, liedjes om bij te kateren, melodieën in nostalgie-saus tot deuntjes voor de toekomst; wordt voor gezorgd.

De programmamakers trekken de veelkleurige eindejaarsmuts over de oren en verzorgen muzikale jaar-uitlopers.

Omschrijvingen als ‘Kerstmisspecial met minstens één hoek af’, ‘Slowcore tot technofeest’, ‘Feest van Brazilië tot Gent’, ‘Best of ’23 tot last party of the year’, ‘Weird folk tot post-punk’, lichten een tip van de sluier.

Laat aldus de noodgedwongen verplichtingen varen, maak een nest naast de radio of trek samen met Urgent.fm feestelijk de brug naar 2024.

Het hele team wenst haar luisteraars een prachtig eindejaar en gooit veelvuldig met wensen voor het nieuwe jaar.