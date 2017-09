Uw wekelijkse afspraak met hét radioprogramma rond experimentele muziek, Icarus.fm, viert zijn tiende verjaardag.

Je kan dit jaar dan ook enkele fijne extra's verwachten om deze verjaardag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan.

Komende zondag hebben we alvast een opname van het wondermooie concert van de Maltsese pianiste Gabi Sultana - Pianist op Gentsche Festspiele voor jullie.

Gabi bracht hier een tribute aan Philip Glass voor zijn 80e verjaardag.

Je hoort Two Pages (1968), Etudes 2, 5, 6, 13 (1991-2012), Prophecies uit Koyaanisqatsi (transcribed by Gabi Sultana from an arrangement by Anton Batagov) (1982) en Mad Rush (1989).

Tune in, zondag 24/09, 22-23u, na de reguliere Icarus uitzending, 21-22u.

Meer info op



www.icarus.fm en www.facebook.com/icarusrecords/

www.gabisultana.com en www.facebook.com/gabisultanapianist

https://www.youtube.com/watch?v=ZwJgxLaQ_gU