Op 8 oktober organiseert de Universiteit Gent een uniek stadsfestival als de apotheose van haar feestjaar ikv. haar 200 jarig bestaan.

Die dag is iedereen UGent en kan de bezoeker in een parcours van de Ledegancksite tot het Pand de Universiteit Gent in al haar facetten ‘meemaken’. Het wordt een uiterst boeiend verhaal langs de centrale as, met workshops, experimenten, wetenschapsshows, lezingen en rondleidingen.

Iedereen is welkom op het bruisende festival. Het wordt een dag vol creatieve ontdekkingen, feestlocaties en een inkijk in het UGent patrimonium gaande van de Aula, de Blandijn tot de Volkssterrenwacht.

En ook de Krook en Urgent.fm doen mee.

Vanaf 13u kan je in de redactieruimte van Urgent.fm komen meegenieten van live radio met tal van inspirerende gesprekken, dj-sets en live optredens.

De presentatoren nodigen fascinerende UGent praatgasten uit en krijgt cultureel Gent in de gastenstoel.

Zak dus af naar de -1 verdieping van de Krook, onder de grote ingang van de Bib, best te bereiken via de Platteberg en de overdekte fietsenstalling of volg de interessante route in de Krook en dan kom je automatisch ook bij Urgent.fm terecht.

Volg je liever on air? Stem af op 105.3FM of luister online.

Urgent.fm maakt een ‘Iedereen UGent’ radiospecial van 13u tot 17u.

Meer informatie over al de UGent activiteiten via iedereenugent.be