Urgent.fm hecht, net als veel van haar partner-onderwijsinstellingen veel belang aan ‘Internationale studenten’ en zet hen daarom graag in de kijker.

Maak kennis met de nieuwe on air-initiatieven en ga samen met de reportagemakers van Urgent.fm op wereldreis.

* Legal Alien: op vrijdagen 29/3, 5/4 en 12/4 tussen 13-14u

Vanuit een Belgisch perspectief ontmoette studente Naomi tijdens haar stage in Kopenhagen leeftijdsgenoten vanuit heel de wereld.

In elke aflevering ontvangt Naomi een internationale student die, net als zij, tijdelijk niet in het thuisland woont.

In haar gesprekken is niets off limits! Vanuit een ludiek perspectief bespreken ze hun ervaringen, de actualiteit en cultuurverschillen.

Waarom kwamen ze naar Kopenhagen? Wat studeren ze? Naar welke muziek luisteren ze thuis?

Wat kon de Amerikaanse studente vertellen net voor de midterm elections?

Wat kon een Canadese studente melden over de legalisering van marihuana?

En op welke manier kan een Israelische jongen licht werpen op een oud nummer voor vrede dat nog steeds pijnlijk relevant is?

Zowel op muzikaal als menselijk vlak kunnen ze veel van elkaar leren en ontstond telkens opnieuw een heel persoonlijk gesprek.

De reeds uitgezonden hijacks zijn te herbeluisteren via Mixcloud.

* Spoetnik: Erasmusser van de week

Wekelijks ontvangt het studentenprogramma Spoetnik tijdens de radiouitzending een internationale student of een Erasmusser voor een gesprek om meer te weten te komen over hun internationale ervaring. Daarbij wordt ingezoomd op hoe zij Gent beleven en hoe het leven hier verschilt met hun land van herkomst.

De gesprekken met de internationale studenten in Spoetnik zijn te herbeluisteren via Mixcloud.

* INTERchange on air: 28 maart van 17-19u

Gewapend met opnamemicrofoon trekken urgent.fm-reporters op 26 maart naar INTERchange om reacties te sprokkelen over uitwisselingservaringen. INTERchange wordt georganiseerd voor internationale studenten en UGent studenten die op uitwisseling vertrekken of al zijn teruggekeerd. Die studenten worden in een speeddate formule met elkaar in contact gebracht zodat ze informatie kunnen uitwisselen over hun gekozen bestemming.

Wat verwachten studenten die op uitwisseling vertrekken? Welke tips kunnen studenten met buitenlandse uitwisselingservaring geven aan studenten die op uitwisseling willen vertrekken? Welke voordelen kunnen studenten halen uit een uitwisseling?

Wij hopen die vragen te beantwoorden met onze reportage.

De reportage zal vanaf 1 april te herbeluisteren zijn via Mixcloud.