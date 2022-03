Internationale vrouwendag on air op 8 maart

Op 8 maart 1908 vulde de New Yorkse lanen zich met protesterende vrouwen. In een mars van Lower East Side naar Union Square kaartten dames de slechte werkomstandigheden, in hoofdzaak in de textielindustrie, aan.

In 1978 werd 8 maart door de Verenigde Naties geboekstaafd tot Internationale Vrouwendag.

Vandaag meer dan 100 jaar na het eerste geregistreerde protest maakt het noodzakelijke vechten om vrouwenrechten helaas nog steeds deel uit van de wereld.

Ter ondersteuning trekt op dinsdag 8 maart ook Urgent.fm opnieuw de vrouwelijke kaart.

Niet alleen muzikaal in een royale platenselectie die één en al vrouwelijk talent op het voetstuk plaatst maar ook studentenprogramma Spoetnik gaat inhoudelijk dieper in op deze heugelijk dag.

De Urgent.fm muziekredactie zet op 8 maart de hele dag, dames in hoge rotatie.

Om 19u focust Foxy Music op Balearic female artists en brengt een zomers, dromerig en epische start van de avond.

Liquid flavas vanaf 21 uur, geeft het podium aan vrouwelijk Drum and Bass producers en geeft het woord aan de ondervertegenwoordigde vrouwelijke MC’s.

De Kinky Star Radioshow, zich bewust van de conclusie dat de muziekwereld behoorlijk mannelijk ingevuld blijft, gaat volledig de vrouwelijke tour op. Zoals gebruikelijk experimenteel, gevist uit de diepe krochten van de nieuwe muziek, maar stoïcijns in het kamp van de dames vanaf 22u.

Stem op 8 maart de oren bij en luister naar Urgent.fm via 105.3Fm of via de online beluistering op de website.